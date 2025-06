MotoGP, fratelli Marquez in grande spolvero nel warm-up di Aragon. Si rivede un buon Bastianini

Marc Marquez resta in lizza per completare un weekend perfetto ed è il più veloce anche nel warm-up mattutino del Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno spagnolo del team factory Ducati si presenterà dunque oggi pomeriggio al via della gara dopo aver firmato il miglior tempo in ogni sessione (sin dalla FP1 del venerdì) sul circuito MotorLand di Alcañiz.

Il leader del campionato, reduce ieri dalla pole position e dal trionfo nella Sprint, ha fermato il cronometro in 1’46″967 nel turno flash della domenica mattina confermando il suo ottimo passo e precedendo di soli 19 millesimi la Ducati GP24 del fratello Alex, che proverà a metterlo sotto pressione nella gara lunga per cercare di non perdere altri punti nella corsa al titolo.

Terza piazza a 87 millesimi dalla vetta per la KTM di Pedro Acosta, un altro possibile candidato al podio, subito davanti all’Aprilia di un convincente Marco Bezzecchi (costretto a rimontare in gara dal fondo del gruppo), 4° a 92 millesimi dal miglior crono del warm-up nonostante una gomma media posteriore usata. Finalmente un guizzo interessante per Enea Bastianini, 5° a 173 millesimi dalla testa con la KTM del team Tech3, precedendo in classifica la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, 6° a 348 millesimi dal riferimento del compagno di squadra.

CLASSIFICA WARM-UP GP ARAGON MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.967 4 6 350.6

2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.986 6 6 0.019 0.019 349.5

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.054 6 6 0.087 0.068 351.8

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’47.059 6 6 0.092 0.005 351.8

5 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’47.140 6 6 0.173 0.081 355.2

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.315 5 6 0.348 0.175 355.2

7 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’47.316 5 6 0.349 0.001 346.1

8 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’47.417 4 6 0.450 0.101 348.4

9 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’47.420 6 6 0.453 0.003 349.5

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.484 6 6 0.517 0.064 356.4

11 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’47.624 6 6 0.657 0.140 346.1

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.838 6 6 0.871 0.214 348.4

13 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.845 6 6 0.878 0.007 350.6

14 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’47.845 4 5 0.878 348.4

15 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’48.012 6 6 1.045 0.167 347.3

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’48.051 6 6 1.084 0.039 355.2

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’48.552 6 6 1.585 0.501 349.5

18 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’48.884 4 4 1.917 0.332 349.5

19 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’49.203 2 2 2.236 0.319 340.7

20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’49.971 6 6 3.004 0.768 346.1

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’50.948 6 6 3.981 0.977 345.0