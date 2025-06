MotoGP, fratelli Marquez davanti a tutti nelle pre-qualifiche di Aragon. Bagnaia si salva ma non brilla

Marc Marquez si conferma in grande spolvero anche di pomeriggio al MotorLand di Alcañiz e realizza il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo round stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo aver fatto il vuoto in FP1, il catalano del team factory Ducati ha dimostrato una netta superiorità in termini di passo, risultando poi il più veloce del lotto anche sul giro secco senza dover montare la seconda gomma soft nuova al posteriore per gli ultimi minuti.

Il leader del campionato ha fissato dunque il limite in 1’46″397 al primo vero tentativo di time-attack, resistendo poi fino alla bandiera a scacchi in vetta alla graduatoria (nonostante i miglioramenti degli avversari con il secondo treno di pneumatici) con un margine di 204 millesimi sul fratello Alex, ormai una certezza di questa annata agonistica con la Ducati GP24 del team Gresini.

Distacchi più pesanti per tutti gli altri, a partire dalla coppia formata da Maverick Viñales (KTM) e Joan Mir (Honda), appaiati in terza posizione a 556 millesimi dalla vetta. KTM che porta direttamente in Q2 anche Pedro Acosta quinto (completando una top5 occupata per intero da spagnoli) e Brad Binder settimo, con in mezzo un solido Johann Zarco 6° sulla Honda.

Obiettivo top10 raggiunto con qualche brivido nel finale per i ducatisti Fermin Aldeguer (8°), Francesco Bagnaia (9°) e Franco Morbidelli (10°), pagando tra i sette e gli otto decimi dal miglior crono di giornata. Pecco continua a fare tanta fatica soprattutto nel T2 e sarà chiamato ad un notevole salto di qualità tra domani e domenica per giocarsi almeno il podio. 11° e quindi primo degli esclusi Marco Bezzecchi, a soli 9 millesimi dal decimo con la sua Aprilia, ma dovranno passare dal Q1 anche Fabio Di Giannantonio 12°, Enea Bastianini 13° e Lorenzo Savadori 19°.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP ARAGON MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.397 17 23 340.7

2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.601 20 21 0.204 0.204 337.5

3 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’46.953 23 24 0.556 0.352 342.9

4 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’46.953 21 22 0.556 337.5

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.000 22 23 0.603 0.047 342.9

6 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’47.058 19 20 0.661 0.058 342.9

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.096 22 24 0.699 0.038 346.1

8 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’47.130 21 21 0.733 0.034 336.5

9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.185 18 20 0.788 0.055 341.8

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’47.213 20 20 0.816 0.028 338.6

11 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’47.222 23 26 0.825 0.009 346.1

12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’47.241 19 20 0.844 0.019 338.6

13 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’47.471 20 21 1.074 0.230 341.8

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’47.480 19 21 1.083 0.009 338.6

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’47.509 19 21 1.112 0.029 339.6

16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.552 19 21 1.155 0.043 339.6

17 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’47.623 19 20 1.226 0.071 338.6

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’47.842 18 22 1.445 0.219 336.5

19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’48.123 19 20 1.726 0.281 339.6

20 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’48.290 10 20 1.893 0.167 342.9

21 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’48.501 19 21 2.104 0.211 337.5