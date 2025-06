MotoGP, Franco Morbidelli: “Siamo pronti per il Mugello, dovremo fare un ottimo lavoro in pista”

Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio saranno alcuni tra i protagonisti più attesi al Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia 2025, nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. La coppia del team VR46 (che presenterà una livrea speciale proprio oggi) andrà a caccia del podio sui saliscendi del meraviglioso circuito toscano, anche se non sarà facile battere gli altri ducatisti di vertice Francesco Bagnaia ed i fratelli Marc e Alex Marquez.

“Arriviamo al GP d’Italia pronti, non vediamo l’ora di essere lì e correre davanti a tutti i nostri tifosi. Sicuramente gareggiare con una livrea speciale la domenica del Mugello è sempre particolare, ti dà una sensazione diversa quando scendi in pista. Valentino Rossi e il Pertamina Enduro VR46 Racing Team ci danno la possibilità di avere questa livrea, poi toccherà a noi piloti cercare di fare un ottimo lavoro in pista per portare questi colori stupendi dove meritano di stare, ovvero più in alto possibile. Non vedo l’ora di fare i primi giri al Mugello con il team“, dichiara Morbidelli.

“Dopo un giorno di test così positivo ad Aragon possiamo dire che siamo pronti per il Mugello, che promette di essere entusiasmante. Già correre per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team su una pista italiana è molto importante, poi al Mugello è molto sentito tutto. C’è sempre bisogno di fare bene davanti alla famiglia. Avremo una livrea speciale e questo mi rende tanto orgoglioso perché abbiamo dei colori incredibili che danno una motivazione speciale. L’obiettivo è lottare per il podio e divertirci, sarebbe stupendo poter festeggiare con questi colori che scopriremo giovedì“, il commento di Di Giannantonio.