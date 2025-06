MotoGP, Franco Morbidelli: “È stata una gara tosta, ho rischiato più volte di cadere”

Si è conclusa con la vittoria di Marc Marquez il Gran Premio di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo ha concluso nel migliore dei modi un weekend perfetto ed ha condotto la gara in testa dal primo all’ultimo giro. Grazie a questo successo il fuoriclasse iberico allunga in classifica Mondiale, portandosi a 32 lunghezze dal fratello.

Proprio Alex Marquez (Ducati Team Gresini) ha concluso il GP in seconda posizione a 1.107 secondi dalla prima posizione. Terzo invece Francesco Bagnaia (+2.029) che riscatta la brutta prestazione della Sprint Race. Il centauro della Ducati continua però a perdere contatto dalla testa del Mondiale, ora distante ben 93 punti. Quarto invece Pedro Acosta (KTM,+7.657) che ha anticipato Franco Morbidelli (VR46 Racing Team,+10.363).

L’azzurro ha dovuto vincere la battaglia contro il rookie Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), sesto all’arrivo. Morbidelli, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “È stata una bella battaglia con Aldeguer, è stata una gara tostissima in generale. Questo weekend abbiamo migliorato la qualifica del sabato, ma secondo me poi abbiamo peggiorato nelle gare, sia nella Sprint che oggi facevo fatica all’inizio. Passato Binder pensavo che avrei potuto venire su ed invece sono quasi caduto in curva 5”.

“Sicuramente Fermin è più gestibile di Marquez nella battaglia ma è comunque un avversario tosto. Ci siamo toccati più volte, è stata una lotta complicata ma sono comunque contento. Sono in confidenza con la moto, la conosco, l’anno scorso guidavo una moto molto simile. Quest’anno per arrivare nei primi tre bisogna andare molto forte, ma sono ancora un po’ altalenante”, ha poi concluso il centauro italiano.