MotoGP, Franco Morbidelli: “Bello essere in prima fila, scelta della gomma sarà determinante”

Franco Morbidelli ha concluso in maniera brillante le qualifiche del GP di Aragon, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito spagnolo il pilota italiano della Ducati VR46 si è classificato in terza posizione, distanziato di 0.260 dalla pole-position dello spagnolo Marc Marquez (Ducati ufficiale) e a 0.020 dalla Ducati Gresini dell’iberico Alex Marquez. Immediatamente alle sue spalle ha terminato Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale).

Una bella prestazione di Franco, che in questo day-2 del week end ha deciso con il suo team di cambiare in maniera radicale l’assetto della sua moto: “Devo ringraziare i ragazzi che hanno svolto un grandissimo lavoro. Rispetto a ieri, la mia prestazione è migliorata tantissimo. Oggi siamo entrati con una moto molto diversa e mi sentivo fin da subito meglio“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport Morbidelli.

“Nella MotoGP attuale partire davanti è troppo importante, anche se quest’anno siamo stati protagonisti di belle rimonte. Tuttavia, aver lottato per la pole-position e ritrovarmi in prima fila è un grande risultato in vista della Sprint Race di oggi (ore 15.00, ndr.)“, ha aggiunto il pilota italiano.

Morbidelli ha ammesso, parlando della Sprint: “Sarà importante la scelta delle gomme. Questa mattina ho provato sia la media che la morbida al posteriore e con la prima ho fatto fatica. Probabile che opteremo per la seconda tipologia, dipenderà anche dalle temperature“.