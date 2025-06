MotoGP, Francesco Bagnaia soddisfatto: “Oggi ho avuto un buon feeling, il migliore della stagione”

Un venerdì positivo per Francesco Bagnaia che può sorridere al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen, infatti, il turno pomeridiano (funestato da due bandiere rosse) ha visto finalmente un “Pecco” competitivo sia sul giro secco (comodo quinto) sia soprattutto sul passo gara, inanellando una serie di ottimi giri anche con le gomme usurate.

Fabio Quartararo ha chiuso in vetta le pre-qualifiche con il tempo di 1:31.156 con 102 millesimi su Alex Marquez e 193 su Pedro Acosta. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 196 millesimi, quinta proprio per Pecco Bagnaia a 254 mentre è sesto Marc Marquez a 299 dopo una brutta caduta nelle battute conclusive. Settima posizione per Fabio Di Giannantonio a 372 millesimi, ottava per Maverick Vinales a 448, nona per Franco Morbidelli a 592, quindi decimo Johann Zarco a 620.

Al termine delle pre-qualifiche il pilota tre volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni a Motorsport.com: “Sono molto contento della costanza e delle mie sensazioni e penso che queste siano tra le mie migliori in questa stagione, quindi sono soddisfatto”.

Il pilota del team Ducati Factory prosegue: “Per fortuna non ho sentito un grande degrado dalla gomma anteriore e i movimenti sono piuttosto facili da capire questa volta, più prevedibili. Sto riuscendo a decidere la mia velocità all’inizio della curva, per la prima volta in questa stagione. Fino al Mugello, dovevo seguire quello che faceva la moto. È la prima volta della stagione che guido la moto e lei mi sostiene”.