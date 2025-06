MotoGP, Francesco Bagnaia sempre più perso: niente punti nella Sprint Race ad Aragon e in crisi di identità

Si rischia di ripetersi, ma non si può fare altrimenti. Un’altra Sprint Race è finita nell’album dei ricordi e per Francesco Bagnaia il contenitore di immagini ha sempre i più i crismi del libro nero. Sì, perché Pecco sembra essere entrato in una spirale di negatività da cui non riesce proprio a tirarsi fuori.

Questa mattina, ad Aragon, nel Team Ducati Factory ci si era illusi che la quadra si fosse trovata: Bagnaia veloce con gomme usate, siglando tempi molto interessanti. Nel time-attack, però, il primo dato non positivo: quarto tempo e seconda fila, preceduto dalla famiglia Marquez, diciamo così, e da Franco Morbidelli. Tradotto: il piemontese a prenderle anche da due con la moto non super aggiornata.

Si sperava che nelle undici tornate della Sprint Race ci fosse un colpo di coda. Niente di tutto questo, anzi il crollo…Lo si è compreso fin dalle prime battute, quando il centauro nostrano è stato inghiottito nel gruppone degli scalmanati, infilato dalla Yamaha di Fabio Quartararo e poi affondando letteralmente oltre la decima posizione per un errore in frenata.

Già, la staccata che da sempre è stato il punto di forza, quest’anno è un enigma senza soluzioni. Il davanti continua a essere nemico di Bagnaia e gli zero punti ottenuti nella Sprint sono un dato, ricordando gli appena 4 racimolati negli ultimi due week end, ovvero a Le Mans (Francia) e a Silverstone (Gran Bretagna). L’attesa della cambio di trend sta diventando come quella per Godot e i dubbi nella testa del pilota italiano si stanno moltiplicando.