Bagnaia rassegnato: “Se ho i soliti problemi con l’anteriore, Assen sarà un incubo per me”

Messo in archivio il GP d’Italia, al Mugello, il Circus del Motomondiale si ritroverà ad Assen questo week end, su una delle piste più iconiche del calendario. Pur cambiato nel corso del tempo per esigenze legate alla sicurezza, il tracciato olandese conserva sempre il suo fascino, in un luogo ribattezzato non a caso come “L’Università del Motociclismo”.

Un circuito che in passato ha sorriso non poco a Francesco Bagnaia, in grado di interpretare il layout come pochi. Tuttavia, in vista del prossimo fine-settimana, la sfiducia alberga nell’animo del piemontese. È quanto emerge dalle sue parole, nell’intervista concessa a Diario AS, nella quale Pecco torna sulla criticità principale della sua stagione in MotoGP, ovvero la poca confidenza sull’anteriore.

“In questo campionato, per qualche motivo che non capisco, non ho lo stesso feeling con la moto. È strano, ma è così. Dobbiamo fare qualcosa. Ma penso che sarà difficile perché Assen è un’altra pista dove il feeling con l’anteriore deve essere al massimo“, ha dichiarato il pilota nostrano.

“Con i problemi che sto avendo in questo momento e il movimento, penso che in Olanda potrebbe essere un incubo. Anche domenica ero lì a guardare Marc e Alex Marquez, ma non potevo fare nulla, come sempre. Quando con le gomme usate provo a colmare il distacco, l’anteriore inizia a sottosterzare e ad andare un ovunque e mi vedo costretto a rallentare“, ha concluso Bagnaia.