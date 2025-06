Francesco Bagnaia: “Se faccio fatica anche al Mugello, è un problema”

Giornata di conferenza stampa al Mugello, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Messo alle spalle il week end di Aragon (Spagna), la classifica generale sorride sempre di più allo spagnolo Marc Marquez, in fuga rispetto ai suoi principali competitors. Francesco Bagnaia, compagno di squadra in Ducati ufficiale dell’iberico, ha visto salire il proprio distacco a 93 punti.

Le aspettative di Pecco sono quelle però di cambiare l’inerzia di un campionato che, finora, l’ha visto in difficoltà. Nei test che si sono tenuti sempre sul circuito del MotorLand, le sensazioni alla guida della Rossa sono state migliori e per questo il piemontese vuole rilanciare le proprie quotazioni in vista di appuntamenti che potrebbero sorridergli, considerando lo storico.

“Saranno molto importanti Mugello e Assen, se non sarò competitivo qui possiamo dire che c’è un problema. Proverò a lottare per centrare un obiettivo, so che non sono nella situazione di poter immaginare una vittoria in entrambe le gare perché sappiamo quanto sono andati forte Marc e Alex (Marquez, ndr.), cercheremo di imporre il nostro passo sessione dopo sessione“, ha dichiarato Bagnaia.

Il centauro italiano, dunque, è pronto alla sfida: “La pressione che ho è una grande motivazione per cercare di essere competitivo qui al Mugello davanti al pubblico di casa, sono contento di averla. Dai test è difficile trarre delle conclusioni, proveremo alcune cose già da domani ma non so se continueremo con la stessa configurazione per tutto il week end“.

“Il feeling che ho avuto qui è sempre stato grandioso, ma bisogna essere realisti e l’ultimo week end è stato difficile. Ho acquisito fiducia nella gara di domenica, ma ho chiuso comunque terzo. Penso sia un bel punto per ripartire ma bisognerà fare un altro step in questo fine-settimana. Ogni occasione in cui si possono guadagnare punti è importante. Dal 2023, quando abbiamo iniziato con le Sprint, è importante essere competitivi anche il sabato e io sto faticando a farlo. Sto cercando di adattarmi e migliorare, ma non è semplice perché è un modo diverso di approcciare le gare e io per qualche motivo fatico“, ha aggiunto il pilota della Ducati.

Un tracciato particolare quello del Mugello, che Bagnaia ha descritto dal punto di vista tecnico: “Qui il rettilineo è più lungo e con la velocità di punta è più facile superare, ma la cosa importante è la trazione. Penso che su questa pista sia più difficile usare i 355, proveremo a partire con i dischi standard da 340 e cercheremo di non avere i problemi avuti in passato. Qui sono necessari i freni ma meno rispetto ad altre piste, questo potrebbe essere importante per noi“.

Settimane importanti per il mercato piloti e Yamaha, a questo proposito, la settimana scorsa ha ufficializzato l’accordo con il turco Toprak Razgatlioglu, che competerà la prossima stagione col Team Pramac. “Razgatlioglu è a un buon momento della sua carriera per passare in MotoGP, dovrà adattarsi alla moto e allo stile diverso. La prima stagione sarà di adattamento, poi potrà essere competitivo. È grandioso avere un pilota come lui in MotoGP“, ha commentato Pecco.