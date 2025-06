MotoGP, Francesco Bagnaia: “Partiamo con una moto simile a quella di Silverstone, con alcuni accorgimenti”

Francesco Bagnaia va in cerca di discontinuità dopo gli ultimi negativi week end a Le Mans (Francia) e a Silverstone (Gran Bretagna). Pecco ha visto lievitare il proprio gap dalla testa della classifica generale (occupata dal compagno di squadra, Marc Marquez), a 72 punti. Per questo, ad Aragon, il centauro piemontese vorrà ritrovare il feeling perduro sull’anteriore, su di una pista speciale per lui.

Quattro anni, infatti, Bagnaia ottenne la sua prima vittoria in top-class sul layout spagnolo. Certo, ci sarà anche da dimenticare quanto accaduto nel 2024, ovvero l’incidente con Alex Marquez a sei giri dalla fine, con i due in lizza per la terza posizione.

Dopo i 4 punti racimolati ottenuti tra Francia e Regno Unito, bisognerà cambiare decisamente di passo: “Questa è una pista che mi piace e si adatta al mio stile, sarà importante avere un buon feeling. Negli ultimi due GP non ho fatto risultati, ma qualcosa di positivo c’era e dobbiamo ripartire da lì“, ha dichiarato il pilota italiano a Sky Sport.

C’è anche una novità: “Dopo Silverstone ho analizzato le cose come faccio sempre e ho iniziato a fare le mie chiamate al team per cercare di trovare una soluzione: partiamo con una moto simile a quella di Silverstone, ma con alcuni accorgimenti che magari riusciranno a darmi qualcosa in più“.