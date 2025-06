Francesco Bagnaia resta lucido: “Questa moto è lontana dal mio stile di guida. Sprint indigesta da 3 anni”

Un’altra delusione per Francesco Bagnaia. La Sprint Race del GP d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, non ha riservato a Pecco quello che sperava. Un quinto posto, stando a guardare gli altri lottare per le posizioni di vertiche che amareggia il centauro nostrano, su uno dei tracciati che predilige maggiormente.

Vittoria, come al solito, di Marc Marquez (Ducati ufficiale) a precedere il fratello Alex (Ducati Gresini) e un ottimo Marco Bezzecchi (Aprilia), mentre il piemontese ha dovuto fare i conti anche con il rientrante Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), classificatosi quarto.

“Come sempre nelle Sprint non ho grip e mi superano tutti, poi anche se sono più veloce devo restare a guardare sperano in un loro errore per passare. L’anteriore di questa moto non mi dà fiducia, faccio fatica, si muove tanto, è una moto nervosa anche nei cambi di direzione. Devo cercare di guidarla facendo girare il posteriore, ma non mi riesce bene“, ha dichiarato Bagnaia.

“A me servirebbe avere un anteriore stabile come avevo con la moto dello scorso anno. Alex anche oggi era più veloce di Marc, ma evidentemente non ha trovato un buco in cui passare. Io scendo in pista e do sempre il 100%, in questo week end non penso che ci fosse nessun pilota migliore di me sul passo nei turni di prove libere, ma le Sprint mi sono indigeste da tre anni“, ha concluso.