MotoGP, Francesco Bagnaia: “Mi dispiace molto per il risultato, continuo ad avere grosse difficoltà”

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio d’Italia 2025, nono appuntamento del Motomondiale. L’attuale leader del Mondiale, dopo una partenza non brillante, è riuscito subito a riportarsi sulle posizioni di testa per poi sorpassare il fratello Alex prendendosi la testa della gara. Si tratta dell’ottava vittoria stagionale nelle gare del sabato per il fuoriclasse spagnolo, che allunga ancora nel Mondiale.

Seconda posizione per la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez (+1.441) che non è riuscito a tenere dietro il fratello Marc. Completa il podio Francesco Bagnaia (+2.561) che, dopo un’ottima partenza, ha pian piano rallentato il suo ritmo, difendendosi negli ultimi giri dagli attacchi della KTM di Maverick Viñales. Lo spagnolo chiude così al quarto posto (+3.099) la sua Sprint Race.

Subito dietro Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team, +4.138), seguito da Marco Bezzecchi (Aprilia, +6.391) e da Franco Morbidelli (VR46 Racing Team, +7.631). Come detto Marc Marquez allunga ancora nella classifica piloti, portandosi a 35 punti sul fratello Alex ed a 98 su Francesco Bagnaia. Il centauro azzurro, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Mi dispiace molto per il risultato, avrei voluto dare qualcosa in più ai fan, ma ero in difficoltà come al solito. Oggi giravo quasi tre decimi più lento dell’anno scorso, sono quelli che mi sono mancati per lottare per la vittoria. È un grandissimo peccato”.

“Vedo fare cose dagli altri che credo di saper fare, ma non riesco più. È stata una Sprint molto difficile, ad un certo punto per cercare di rimanere sul podio ho dato più di quanto la moto stesse permettendo ed ho rischiato molto. Domani è un altro giorno, proveremo a fare un passo avanti nonostante i problemi. Oggi con la soft non ho sentito problemi dietro, ho avuto solo grandi difficoltà con il davanti. Quest’anno non riesco a fare la differenza neanche al Mugello”, ha poi concluso.