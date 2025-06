MotoGP, Francesco Bagnaia: “Le cose stanno andando bene, ma la scelta delle gomme sarà un terno al lotto per la Sprint”

Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) ha concluso in seconda posizione le qualifiche del GP d’Olanda, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Assen, Pecco ha messo in mostra un’ottima velocità e la prima fila conquistata nel time-attack ne è una dimostrazione. Con il tempo di 1:30.679 il piemontese si è preso la piazza d’onore, venendo preceduto solo da uno straordinario Fabio Quartararo, che in sella alla Yamaha ha fatto meglio di appena 28 millesimi di secondo. In seconda fila, l’altra Ducati ufficiale del leader del campionato, Marc Marquez (4°), mentre terzo il fratello Alex (Ducati Gresini).

“Le cose stanno andando bene. Purtroppo le condizioni quest’oggi sono ancora un po’ al limite: troppo caldo per usare le gomme soft, ma le medie non funzionano e la dura non può essere usata. È un po’ un terno al lotto oggi pomeriggio, però stiamo facendo tutto nella direzione giusta. Abbiamo fatto uno step in avanti, siamo allineati“, ha dichiarato a caldo Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.

Pecco ha poi spiegato la dinamica della Q2: “Quando spinge due giri, le gomme non tengono un terzo tentativo. Oggi, sinceramente, non mi aspettavo di fare un 1:30.6, è vero che è un decimo più lento dell’anno scorso, ma il contesto è molto diverso. Mi aspettavo che avrei fatto 1:30.8/9, siamo andati veramente forte“.

Appuntamento, quindi, alle 15.00 per la Sprint Race. 13 giri nei quali Bagnaia vorrà ritrovare il gusto della vittoria e dare una scossa a una stagione avara di soddisfazioni.