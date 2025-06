MotoGP, Francesco Bagnaia: “Il miglior test del 2025, ho ritrovato fiducia. Al Mugello avrò il 10% in più”

Francesco Bagnaia ha chiuso i test del lunedì di MotorLand Aragon con il nono tempo, attestandosi a 642 millesimi dal compagno di squadra Marc Marquez, terzo nella tabella cronometrica capitanata dalla Ktm di Maverick Viñales appena davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi. Un risultato negativo? Assolutamente no.

Il ventottenne piemontese non si è focalizzato sulla ricerca della prestazione, bensì sul proseguire nella ricerca delle migliori sensazioni in sella a questa Ducati GP25 con cui lui fatica a entrare in sintonia. Difatti, Pecco, al temine della giornata, non ha nascosto la propria soddisfazione.

“È stata la migliore sessione di test del 2025. Ho guadagnato fiducia giro dopo giro e sono molto contento di essere riuscito a provare tutta una serie di novità. Le sensazioni sono completamente diverse rispetto a quelle provate dopo i test di Jerez de la Frontera, al termine dei quali sentivo di non aver progredito.

Ci siamo concentrati sul nuovo pacchetto aerodinamico. Non penso che lo useremo già al Mugello, c’è bisogno di tempo per valutarlo. Fortunatamente Michele Pirro farà ulteriori test a Barcellona nei prossimi giorni. Sono piuttosto contento dell’evoluzione, ma per usarla con profitto dovremo capire come aggiustare l’equilibrio della moto. Al momento, non voglio cambiare niente, proseguirò con il mio set-up. Ho provato anche un nuovo forcellone, ma non mi esprimo su di esso. Di sicuro ho migliorato i miei tempi anche con pneumatici usati, ma la pista forniva grandissima aderenza di per sé. Bisognerà riprovarlo”.

Insomma, un progresso in vista del Gran Premio d’Italia. Pecco, però, continua a volare basso e non si sbilancia: “Devo essere realista, non credo di avere ancora la giusta fiducia per lottare per il successo. Marquez interpreta la moto molto meglio di me. Non posso approcciare il GP d’Italia pensando ‘questa è la mia pista e ci vincerò di nuovo’, devo continuare a lavorare per migliorare le mie sensazioni. Però, nella gara di casa, di solito rendo il 10% in più rispetto ad altrove!” ha chiosato il due volte Campione del Mondo della MotoGP, ancora alla ricerca della quadra del cerchio, ma finalmente sorridente dopo un periodo cupo.