Francesco Bagnaia: “Non soddisfatto al 100%, ho fatto un errore al Correntaio”

Francesco Bagnaia ha centrato di un’incollautra la seconda posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP d’Italia, nona tappa del Motomondiale 2025 in fase di svolgimento presso il circuito del Mugello. Buono squillo quello dell’ex Campione del Mondo, costretto a cedere il passo soltanto al compagno di squadra Marc Marquez.

Nello specifico il ducatista ha raccolto un gap di 0.059 rispetto all’attuale leader della classifica piloti, il quale ha fermato il cronometro a 1:44.169. Prima fila anche per la Gresini di Alex Marquez, terzo a 0.083 davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo (Yamaha), quarto a 0.242, alla KTM di Maverick Vinales, quinto a 0.345, ed alla VR46 di Franco Morbidelli, sesto a 0.399.

Una volta arrivato in zona mista, il piemontese ha valutato positivamente quanto fatto, malgrado un errore che non gli ha concesso di strappare la pole: “E’ la mia migliore prestazione in qualifica, ma non sono soddisfatto al 100% – ha detto “Pecco” ai microfoni di Sky Sport Italia – Ovvio che volevo partire in pole, non sono riuscito perché siamo arrivati un po’ tardi con il set-up. Stamattina abbiamo fatto un altro passo in avanti, mi sono sentito bene, in qualifica al primo tentativo potevo fare meglio, ma va bene così. Marc è in una forma incredibile, sarebbe stato comunque difficile da battere. Abbiamo dato tutto, partire dalla prima fila è la cosa più importante. Vedremo cosa succederà nel pomeriggio“.

In ultimo il centauro si è concentrato sulle imperfezioni: “Errore alla Casanova-Savelli? No. Perché ormai l’interpretazione è quella di lanciarsi dentro fortissimo ala Casanova e non di aspettare o ritardare. Più che altro al Correntaio, lì è partita molto, ho perso qualcosina. Ma va bene lo stesso“.