MotoGP, Francesco Bagnaia: “Con le gomme morbide ho ritrovato il mio feeling, l’effetto Mugello fa la differenza”

Una raggio di luce in fondo al tunnel? Se lo augurano nel box Ducati di Francesco Bagnaia. Il piemontese ha concluso col secondo tempo il suo time-attack nelle pre-qualifiche del GP d’ Italia, nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito del Mugello, Pecco è tornato a fare quello che ha sempre amato: frenare forte e poter spingere l’ingresso in curva.

Una sensazione che non aveva da diverso tempo, che il centauro italiano ha ritrovato nel momento in cui ha montato la gomma morbida al posteriore e si è lanciato nell’attacco al tempo. Prima di ciò, le difficoltà non erano mancate, come ha sottolineato nell’intervista a Sky Sport.

“Stamattina ero un po’ arrabbiato perché, a parte il primo run, da lì in avanti ho iniziato ad avere tanti movimenti, la moto si comportava in maniera incontrollabile. Era molto nervosa. Oggi pomeriggio siamo partiti e ho accusato un calo della gomma posteriore un po’ eccessivo da analizzare. In generale, non riuscivo ad avere un feeling con la gomma anteriore come piace a me“, ha dichiarato Bagnaia.

“Appena però abbiamo messo la gomma soft dietro, è cambiato tutto. Il mio feeling solito col Mugello è tornato ed è stato molto bello perché il primo time-attack l’ho preso per riabituarmi a quella confidenza e nel secondo mi sono sentito a posto. Purtroppo ho finito la benzina perché forse avrei potuto migliorare, ma era importante avere queste sensazioni. Adesso cerchiamo di mettere insieme le informazioni in vista di domani“, ha sottolineato Pecco.

Il due-volte iridato ha aggiunto: “L’effetto Mugello è sicuramente qualcosa che fa la differenza. In generale stiamo cercando di progredire e di fare sì che questa moto che mi dà poco stabilità, riesca ad avere invece un buon contatto con la ruota davanti. Ci voleva qualcosa del genere per capire quali modifiche fare. Sono contento di questo risultato“, ha concluso il pilota della Ducati.