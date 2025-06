MotoGP, Francesco Bagnaia: “Aragon è una pista che ho nel cuore, si continua a lavorare”

Obiettivo ripartenza. Francesco Bagnaia riprende nel suo incedere nel Mondiale 2025 di MotoGP. Messi alle spalle i difficili week end a Le Mans (Francia) e a Silverstone (Gran Bretagna) dove il piemontese non ha raccolto i risultati sperati, si pensa a quanto si dovrà fare nel fine-settimana di Aragon, in Spagna. Una pista speciale per Pecco, essendo stata quella della sua prima vittoria in top-class nel 2021.

Il pilota italiano della Ducati ufficiale si trova in una condizione non semplice in classifica generale, con 72 lunghezze di ritardo dal suo compagno di squadra, Marc Marquez. Vedremo se in territorio iberico ci sarà un’inversione di tendenza, su di un circuito dove tra l’altro Marquez ha dimostrato in passato di fare la differenza

“Gli ultimi due GP non sono stati facili, abbiamo faticato tanto ma anche lavorato duramente. Cosa che continueremo a fare qui ad Aragón sia in gara e poi nel test del lunedì. Questa è una pista che ho nel cuore, ho conquistato qui la mia prima vittoria in MotoGP, la prima con il Ducati Lenovo Team e al termine di un bellissimo duello proprio con Marc. Partiamo da qui, da queste belle sensazioni e continuiamo a rimanere concentrati sul lavoro per poter tornare competitivi“, le impressioni di Bagnaia (fonte: sito Ducati ufficiale).

Da capire se ci saranno inserimenti di altre scuderie, oltre Ducati. La Yamaha è in grande ascesa con Fabio Quartararo alla guida, mentre l’Aprilia è tornata alla vittoria con Marco Bezzecchi nella domenica del Regno Unito.