MotoGP, Francesco Bagnaia: “Anche con la forcella nuova non trovo il feeling giusto”

Francesco Bagnaia prosegue nelle sue difficoltà e ha poca voglia di sorridere al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz il pilota del team Ducati ufficiale confidava di muovere passi in avanti a livello di feeling con la sua GP25 ma, anche se ha montato una forcella anteriore più lunga, ha messo ancora in mostra notevoli problemi in fase di staccata e, soprattutto, nel T2, laddove perde decimi pesanti.

Com’è andato il turno pomeridiano? Marc Marquez, dominante ad Aragon, ha centrato il miglior tempo in 1:46.397 con 204 millesimi di vantaggio sul fratello Alex. Terzo crono per un ritrovato Maverick Vinales a 556 millesimi, mentre è ottimo quarto Joan Mir con lo stesso tempo. Quinta posizione per Pedro Acosta a 603, sesta per Johann Zarco a 661, quindi settima per Brad Binder a 699. Ottavo Fermin Aldeguer a 733 millesimi, nono proprio Francesco Bagnaia a 788, quindi completa la top 10 Franco Morbidelli a 816.

Al termine delle pre-qualifiche il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non so dire se ho un vantaggio o uno svantaggio con la forcella più lunga. Quest’anno non ho il feeling con l’anteriore, non sento cosa succede, e anche cambiando una cosa così grossa la differenza è quasi nulla”.

Ultima battuta sul suo venerdì: “Mi aspettavo di più, che il posteriore riuscisse a stare più attaccato a terra ma non è stato così. Ho lo stesso feeling, ma restiamo ottimisti e continuiamo a lavorare”.