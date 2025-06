MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ad Assen si riparte da zero, sono in una situazione difficile che mi farà crescere”

È un Francesco Bagnaia con uno spirito molto diverso quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport, per commentare il suo avvicinamento al GP d’Olanda, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Messo alle spalle il round del Mugello, in cui ha terminato in quarta posizione nella gara domenicale, Pecco ha voluto esprimere alcuni concetti importanti, avendo anche messo da parte l’amarezza di un risultato negativo per le proprie ambizioni.

“Sono capace di resettare e ripartire da zero. Non vedo l’ora di girare di Assen, che è una pista fantastica. Ho visto un po’ di gare del passato in questi giorni, ed è una pista su cui mi sono sempre espresso piuttosto bene“, ha raccontato il centauro italiano. “Siamo pronti per ripartire, al Mugello nel risultato negativo ci sono state delle positività“, ha aggiunto.

Precisando ciò, ha anche sottolineato: “In Italia mi sono divertito nelle qualifiche e nei primi sette giri del GP. Gli sportivi di alto livello si basano sempre sul trarre le positività nelle cose e al Mugello per la prima volta sono riuscito a lottare coi più veloci. Significa che un passo in avanti è stato fatto e bisogna proseguire“.

In conclusione, Bagnaia ha voluto precisare il perché di certe esternazioni a caldo: “A volte non è semplice parlare nelle interviste. Sono in una situazione difficile che penso mi possa aiutare crescere, molto più se mi trovassi in un contesto in cui tutto funziona. Purtroppo ci sono delle volte in cui per il nervoso arrivi a dire delle cose nel modo giusto“.