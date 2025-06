MotoGP, Fermin Aldeguer: “Ho il vantaggio di gareggiare senza nulla da perdere”

Un talento sempre più luminoso. Il Team Gresini ha concluso con un sorriso a 36 denti la Sprint Race ad Aragon (Spagna), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito iberico, festa dei padroni di casa con tre iberici nella top-3: trionfo di Marc Marquez a precedere il fratello Alex e Fermin Aldeguer. Gli ultimi due citati, alfieri della squadra clienti italiani, hanno fatto vedere cose notevoli in sella alla GP24.

In particolare, Aldeguer, da rookie della categoria, ha dato un seguito al trend di crescita che si era messo in evidenza nel corso delle ultime uscite. Si parla, infatti, del secondo podio nella Sprint a livello stagionale per lui: “È stato bello lottare per il podio. Non avevo nulla da perdere e la scelta della gomma media al posteriore si è rivelata corretta. Bello poter festeggiare davanti al pubblico spagnolo“, ha dichiarato a caldo Aldeguer.

Approfondendo i vari temi ai microfoni di Sky Sport, l’iberico ha sottolineato: “Domani dovremo fare attenzione perché comunque le gomme con questo caldo andranno gestite. Oggi ne avevamo un po’ di più, perché gli altri con le soft hanno sofferto. Mi sono molto divertito a lottare con Pedro (Acosta, ndr.) e mi porto dietro tante informazioni per domani“.

Primo anno in MotoGP e l’approccio è il seguente: “Io sono un pilota che va molto d’istinto. Questo aspetto può fare la differenza. Il mio vantaggio è poter correre senza avere nulla da perdere, visto che sono al mio primo anno. Sicuramente devo migliorare nelle qualifiche, dove faccio ancora qualche errore di troppo. Devo guidare come so e sono convinto che anche nel time-attack andrò meglio“.