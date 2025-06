MotoGP, Fermin Aldeguer operato a braccio e mano: proverà il recupero per il Mugello

Agenda pienissima per Fermin Aldeguer. Il rookie spagnolo, infatti, dopo il buon fine settimana del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, ha vissuto ore davvero intense. Lunedì, infatti, ha preso parte agli importanti test riservati alla classe regina sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz, quindi si è spostato a Barcellona per due importanti operazioni.

Come ha comunicato il team Gresini Racing, infatti, il pilota spagnolo è stato operato nella città catalana nella giornata odierna per risolvere due problemi: il primo al braccio destro, il secondo alla mano sinistra. Due interventi importanti per il giovane esordiente (reduce dal sesto posto del Gran Premio di Aragon e 45 tornate completate nei test) che è stato operato dall’équipe del dottor Xavier Mir presso la Clinica Dexeus.

Quali sono state le operazioni a cui si è sottoposto il pilota murciano classe 2005? Fermin Aldeguer è stato operato per un problema di sindrome compartimentale al braccio destro, ormai un intervento di routine per i piloti della MotoGP. Ma, come detto, lo spagnolo ha subito anche un’altra operazione: il dottor Mir ha operato anche la mano sinistra del pilota del team Gresini per rimuovere un perno che era stato inserito per stabilizzare un vecchio infortuni.

A questo punto, quando potrà tornare in sella Fermin Aldeguer? Nonostante il doppio intervento, i tempi di recupero non dovrebbero protrarsi in maniera clamorosa. Anzi, lo spagnolo farà di tutto per tornare già in occasione del prossimo appuntamento, ovvero il Gran Premio d’Italia sul tracciato del Mugello. Il classe 2005 si sottoporrà ad un controllo medico nel corso della prossima settimana, prima di recarsi alla pista toscana, in vista del prossimo weekend.