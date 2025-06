MotoGP, Fabio Quartararo: “L’elettronica è impazzita con la gomma soft, dobbiamo trovare una soluzione”

Venerdì difficile per la Yamaha ed in particolare per Fabio Quartararo, rimasto fuori dalla top10 nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il francese, reduce da un ottimo periodo di forma e soprattutto dalla grande delusione di Silverstone (con un problema all’abbassatore che lo ha privato della vittoria), ha chiuso addirittura 18° con un distacco di 1.445 da Marc Marquez.

“Abbiamo quasi fatto la pole position a rovescio. È stata molto dura oggi, specialmente quando abbiamo messo la gomma soft non abbiamo capito cosa sia successo con l’elettronica. Non è stata la giornata migliore, ma soprattutto non abbiamo capito il perché dei nostri problemi e questo rende tutto ancora più difficile. Il problema è che sembra che la moto lo faccia senza un motivo, quindi non sappiamo quando aspettarci questi movimenti. Non è mai bello quando sei sull’angolo di piega e non sai se la perderai. Alla fine quindi non sono riuscito a chiudere un giro fatto bene, perché ho sempre fatto degli errori. Quindi ora dobbiamo trovare un soluzione“, racconta il Diablo.

Il problema non sembra legato al setting della M1: “Il set-up è buono, dobbiamo capire perché l’elettronica è come impazzita quando abbiamo cambiato la gomma. Il set-up però va bene, dal Qatar abbiamo sempre fatto solo dei piccoli aggiustamenti. Dobbiamo rimanere calmi e trovare una soluzione, perché non voglio rischiare di volare via solo per entrare in Q2. Il grip non è il massimo, ma non è neanche così male. Comunque non credo che il nostro problema dipenda da quello“.

Sulla situazione delle gomme in vista della Sprint e della gara lunga: “Avevo quasi pensato di fare il secondo time-attack con una gomma media, ma dovevamo preservarle per la gara. Ma se domani non avremo risolto questo problema, credo che per la Sprint userò la media, perché non puoi fare una gara senza sapere cosa aspettarti dalla moto“.