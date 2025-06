MotoGP, Davide Tardozzi: “Non abbiamo dubbi sulla velocità di Bagnaia, Pecco resta un campione”

Davide Tardozzi non si è nascosto dietro un dito e ha analizzato quanto accaduto nella domenica del Mugello, nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito toscano, si è assistito all’ennesima doppietta dei fratelli Marc e Alex Marquez, con l’asso nativo di Cervera che ha rafforzato la propria leadership in campionato, vincendo su una pista dove storicamente ha sempre fatto fatica.

Di contro, persistono le difficoltà di Francesco Bagnaia, compagno di squadra di Marc. L’anteriore continua a essere un grande problema per Pecco che, pur attaccando nei primi sette giri, ha dovuto poi desistere e chiudere quarto, preceduto anche dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.

“Quando si hanno due piloti e uno è sul podio e l’altro invece è un po’ in difficoltà, io sto sempre dalla parte di quello più in difficoltà. Quindi sono assolutamente contento per Marc, perché ha fatto un’altra gara fantastica dove ha gestito bene le gomme e sinceramente ha fatto quasi quello che ha voluto, ma dall’altra parte a inizio gara ero entusiasta per Pecco, per come stava lottando. Poi ha avuto un calo di grip, principalmente a causa della gomma anteriore e poi non è riuscito a battagliare per il podio“, ha affermato Tardozzi a TNT Sport.

Entrando nello specifico su Bagnaia: “Non abbiamo dubbi sulla sua velocità. Continuo a dire dall’inizio di stagione che ci è mancato qualcosa per aiutarlo, perché è in difficoltà sempre con le stesse cose. Dunque dobbiamo trovare una soluzione e non l’abbiamo ancora trovata. Ma Pecco resta il campione che abbiamo conosciuto e ha la velocità per lottare con Marc e Alex in ogni gara”.