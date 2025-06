MotoGP, Davide Tardozzi: “Bagnaia può vincere al Mugello”

La Ducati vicina a Francesco Bagnaia. Il terzo posto del pilota piemontese ad Aragon è stata una piccola iniezione di fiducia in vista di quel che sarà. Il feeling con l’anteriore della Rossa è sempre molto problematico, ma quest’oggi in gara si sono viste delle cose positive.

A esprimersi in questi termini ai microfoni di TNT Sport, è stato il team manager della Ducati Davide Tardozzi si è proprio concentrato su Bagnaia: “Abbiamo avuto una lunga discussione con Gigi, gli ingegneri e Pecco. Abbiamo parlato molto dopo la Sprint che onestamente è stata un disastro. E gli ingegneri hanno avuto una buona idea la notte scorsa, che abbiamo messo sulla moto. Non chiedetemi cosa, ma l’abbiamo utilizzata già in mattinata e sembra aver funzionato sin dal primo giro e questo gli ha permesso di tornare ad avere fiducia“, ha affermato Tardozzi.

Ottimismo, pensando ai test di domani: “Domani sarà molto importante per fare il prossimo passo per provare a vincere e battere tutti al Mugello con Pecco”. Appuntamento in Italia che ci sarà tra due settimane e in sulle colline toscane vedremo se il piemontese tornerà a esprimersi ad alto livello.