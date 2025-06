MotoGP, Davide Tardozzi: “Bagnaia ha la sua velocità, gli manca un po’ di fiducia”

Dopo 10 dei 22 round in calendario, sono ben cinque i piloti della Ducati ad occupare le prime cinque posizioni del Mondiale MotoGP 2025. Una superiorità impressionante da parte della casa di Borgo Panigale, che ha rilanciato Marc Marquez ai vertici della categoria dopo il calvario fisico del quadriennio 2020-2023 mettendolo nelle condizioni di tornare a dominare la classe regina del Motomondiale.

“Credo che Marc abbia trovato una fiducia particolare con la moto e puoi aspettarti che lotti per la vittoria su ogni pista. Oltre alla maturità ottenuta a seguito della sofferenza degli ultimi anni, lui ha il talento e la testa di come gestire le gare. La professionalità che mostra nel lavoro con gli ingegneri è sopra le righe“, dichiara il team manager della Ducati.

Davide Tardozzi è stato poi interpellato sulla situazione di Francesco Bagnaia, oggi terzo ad Assen anche dietro all’Aprilia di Marco Bezzecchi: “Pecco non ha avuto la costanza in un determinato momento della gara. Forse c’è stato un qualcosa che non l’ha fatto performare al meglio, ma sta dimostrando nuovamente il campione e il talento che è. È da inizio anno che dico che Pecco ha comunque la sua velocità“.

“Il problema è che non gli stiamo dando la moto con le sensazioni che vorrebbe in frenata e ingresso curva. Dobbiamo trovare qualcosa, ma ci stiamo arrivando e quando lo troveremo si giocherà le gare con Marc. Noi sappiamo chi è Pecco, lo conosciamo. A Pecco non manca la velocità, ma quel pizzico di fiducia per tornare quello del 2024“, spiega Tardozzi (fonte: GPOne).