MotoGP, comodo bis per Marc Marquez al Mugello. Di Giannantonio nega il podio a Bagnaia

Tanto caldo per il GP del Mugello, nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. 50°C sull’asfalto del tracciato toscano e ci si chiedeva prima del semaforo verde se il già visto e sentito si sarebbe replicato, ovvero: trionfo di Marc Marquez (Ducati ufficiale) a precedere il fratello Alex (Ducati Gresini) e Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale), come era accaduto ieri nella Sprint Race.

Nei fatti il copia&incolla della Sprint c’è stato per 2/3. Bagnaia ha fatto un po’ il diavolo a quattro nelle prime cinque tornate, nel tentativo di spezzare il ritmo a Marc. La confidenza però con l’anteriore della GP25 si è confermata molto diversa tra i due ducatisti e il “93” ha fatto un sol boccone prima di Pecco e poi di Alex alla staccata della San Donato al giro n.9.

L’asso nativo di Cervera, da quel momento, ha creato un gap di sicurezza per gestire le gomme e non avere eventuali attacchi dai rivali, sfruttando l’eventuale scia sul lungo rettilineo. Bagnaia ha cercato di contendere la piazza d’onore del pilota della Ducati Gresini, messo sotto pressione anche dall’incedere di un grande Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), mentre l’altra Rossa del team di Valentino Rossi, Franco Morbidelli, ha dovuto scontare un doppio long-lap penalty per il contatto con Maverick Vinales e una non corretta esecuzione della penalità. Conclusione per il “Morbido” è stata una sesto posto, alle spalle di un sempre convincente in gara Marco Bezzecchi (5°) in sella all’Aprilia.

Nel penultimo giro la Casanova-Savelli è stata teatro della splendida manovra di Di Giannantonio che si è preso il podio, contendendo fino alla fine il secondo posto ad Alex. Alla fine della fiera, Marc Marquez ha trionfato ancora una volta da fuggitivo, concedendo il bis dopo la Sprint, con 1.942 sul fratello e 2.136 sul centauro della Ducati VR46.

Pecco ha terminato quarto a 5.081, calando nettamente nel finale. Per Marc è arrivata la seconda vittoria al Mugello, undici anni dopo, la 67ª vittoria in top-class, la 93ª in tutte le categorie e la quinta stagionale (domenica). Il fuoriclasse iberico, dunque, ha rafforzato il suo primato in classifica generale con 270 punti, a precedere di 40 punti il fratello e di 110 Bagnaia.