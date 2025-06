MotoGP, come sta Luca Marini? Il pilota è tornato in Italia dopo l’incidente di Suzuka

Nei giorni scorsi Luca Marini è tornato in Italia dopo il raggelante incidente patito nel circuito di Suzuka lo scorso 28 maggio, durante un test in vista della 8 ore che si disputerà quest’estate. Nell’impatto, il centauro italiano aveva patito uno pneumotorace, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra, la lussazione dell’anca sinistra e una lesione ai legamenti del ginocchio sinistro.

Ai microfoni di Sky Sport, Marini ha dichiarato che “si tratta del peggior incidente della mia carriera. Non lo dimenticherò mai. La mia situazione è ancora difficile, provo dolore in diverse parti del corpo”. Dopodiché ha spiegato la dinamica dello schianto: “Stavo frenando alla prima curva dopo il rettilineo di partenza. Nello scalare dalla quarta alla terza, il cambio si è bloccato, come se fosse rimasto in folle”.

“È stato un attimo, perché poi la marcia si è innestata all’improvviso, la ruota posteriore si è bloccata e sono stato sbalzato dalla moto, atterrando direttamente sulle protezioni. Non ho mai perso conoscenza e ho subito capito la gravità della situazione” ha concluso poi il pilota, che ha vissuto una situazione pericolosissima.

Ci sono ipotesi legate al suo rientro in gara? Le voci di corridoio sono contrastanti. Al riguardo, Luca ha spiegato che il suo ritorno “avverrà il prima possibile! Posso dire solo questo. Devo svolgere ulteriori esami qui in Italia per capire quali possano essere i tempi di recupero precisi e saranno determinati anche dal processo di guarigione. Sarò comunque sicuramente presente al Mugello, anche se dovessi essere solo spettatore!”.