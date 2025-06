MotoGP, Claudio Domenicali: “Marc Marquez fa la differenza, dal 2027 si riparte da zero”

Un nuovo dominio della Ducati in MotoGP. Nel nono appuntamento del Mondiale 2025 al Mugello, la Casa di Borgo Panigale ha potuto festeggiare il piazzamento di quattro moto nei primi quattro posti, con lo spagnolo Marc Marquez a trionfare davanti al fratello, a Fabio Di Giannantonio e a Francesco Bagnaia.

Un campionato che vede la figura del n.93 sempre più egemone rispetto alla concorrenza. Significativa, infatti, l’affermazione sul tracciato toscano, che per lui non si verificava da 11 anni. Di questo e di altro ha parlato ai microfoni di Sky Sport, Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati Corse.

“La moto ha dato dimostrazione di essere un po’ avanti agli altri. Marc, poi, è in uno stato di simbiosi con la GP25 e quindi fa la differenza. Una bella gara, soprattutto nella prima parte, e ho apprezzato anche il modo in cui Pecco ha guidato nei primi giri, un modo anche per capire quale sia la strada percorribile per lui“, ha dichiarato Domenicali.

Il CEO della Rossa si è poi espresso sul futuro della categoria, pensando soprattutto alla concorrenza e al cambiamento regolamentare: “Gli altri si sono avvicinati e credo che il meccanismo delle concessioni funzioni. Sta a noi rimanere in alto“, ha sottolineato.

“Sicuramente il cambio di regolamento è uno spartiacque importante e alcuni cambiamenti riguardano particolari nei quali noi siamo all’avanguardia e non avremo più questo vantaggio. Ma fa parte del tentativo di rallentare la Ducati. Paura no, preoccupazione sì. Sarebbe bello fare un quinquennio vincente, ma dal 2027 si riparte da zero“, ha concluso.