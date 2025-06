MotoGP, Bezzecchi ed Acosta i più veloci in FP1 al Mugello. 4° Marquez, fatica Bagnaia

Marco Bezzecchi e Pedro Acosta hanno firmato la miglior prestazione assoluta nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2025, nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Al Mugello il romagnolo dell’Aprilia e lo spagnolo della KTM sono stati i più veloci del lotto in 1’46″199 (stesso tempo al millesimo), anche se alla fine l’italiano è stato classificato in prima posizione grazie ad un secondo miglior giro rispetto al murciano.

Terza posizione a 53 millesimi dal tandem di testa per la KTM del sudafricano Brad Binder, che ha sfruttato il grip delle gomme nuove negli ultimi minuti come Bezzecchi ed Acosta, mentre Marc Marquez può ritenersi soddisfatto per il suo quarto posto sulla Ducati GP25 ufficiale a 94 millesimi dalla vetta senza aver cambiato pneumatici nella fase conclusiva del turno.

L’otto volte campione del mondo si conferma dunque uno dei grandi favoriti anche sul circuito toscano, soprattutto se si considerano le difficoltà dei suoi avversari diretti nel campionato, Francesco Bagnaia ed Alex Marquez. Pecco non è andato oltre l’ottava piazza a 452 millesimi dai leader, facendo tanta fatica in staccata ed effettuando diversi lunghi, mentre il catalano del team Gresini non ha brillato in FP1, attestandosi al nono posto con un gap di mezzo secondo dai primi.

Ducati rappresentata nelle posizioni di vertice anche dal romano Fabio Di Giannantonio, 5° a 0.387, mentre il suo compagno di squadra del team VR46, Franco Morbidelli, ha chiuso 14° a 0.775. Buoni riscontri anche per Yamaha, con Fabio Quartararo 6° a 0.416, senza montare gomme nuove nel finale, precedendo di un’incollatura la KTM Tech3 di Maverick Viñales.

CLASSIFICA FP1 GP ITALIA MOTOGP 2025

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’46.199 19 19 358.8

2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.199 14 17 355.2

3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.252 16 18 0.053 0.053 362.4

4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.293 9 18 0.094 0.041 358.8

5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’46.586 17 17 0.387 0.293 352.9

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’46.615 4 16 0.416 0.029 354.0

7 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’46.648 15 18 0.449 0.033 356.4

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.651 3 15 0.452 0.003 356.4

9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.706 6 16 0.507 0.055 351.7

10 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’46.856 16 16 0.657 0.150 352.9

11 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.898 15 16 0.699 0.042 351.7

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’46.915 14 15 0.716 0.017 350.6

13 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.953 17 18 0.754 0.038 350.6

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’46.974 15 18 0.775 0.021 351.7

15 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’47.049 16 17 0.850 0.075 350.6

16 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’47.275 16 17 1.076 0.226 352.9

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Castrol HONDA 1’47.292 4 17 1.093 0.017 351.7

18 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’47.323 15 15 1.124 0.031 352.9

19 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’47.443 14 15 1.244 0.120 350.6

20 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’47.818 15 15 1.619 0.375 350.6

21 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’47.888 16 19 1.689 0.070 345.0

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’48.098 11 16 1.899 0.210 352.9