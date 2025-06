MotoGP, Bagnaia rivede la luce: solo Quartararo fa meglio nelle qualifiche di Assen. Marc Marquez in seconda fila

Fabio Quartararo ruggisce ad Assen! Il francese della Yamaha, infatti, ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, ma di pari passo festeggia anche Pecco Bagnaia, autore di una delle qualifiche migliori della sua annata.

Fabio Quartararo (Yamaha) centra la quarta pole stagionale (la n° 2o con la Casa di Iwata, terzo pilota nella storia dopo Valentino Rossi e Jorge Lorenzo) con il tempo di 1:30.651 e appena 28 millesimi di vantaggio su Pecco Bagnaia (Ducati Factory) mai così efficace in questo 2025, mentre completa la prima fila Alex Marquez (Ducati Gresini) a 160.

Apre la seconda fila Marc Marquez (Ducati Factory) con il quarto tempo a 220 millesimi dalla vetta, dopo una Q2 nella quale ha dimostrato di non avere nelle mani la possibilità di fare la pole position, quinto invece Marco Bezzecchi (Aprilia) a 409, finalmente in una posizione interessante in ottica gara, quindi è sesto Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 519.

Settima posizione per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 635 millesimi, ottava per Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 678 che si mangia le mani per un T3 nel quale lasciava più di metà del suo distacco, mentre è nono Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 703 millesimi, subito davanti a Maverick Vinales (KTM Tech3) decimo a 814. Lorenzo Savadori (Aprilia) scatterà dalla 16a casella della griglia di partenza, subito davanti a Enea Bastianini (KTM Tech3) che sarà 17° nello schieramento.