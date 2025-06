MotoGP, Alex Marquez svetta nel warm-up ad Assen davanti a Marc. 4° Bagnaia in cerca di soluzioni

Lo spagnolo Alex Marquez è stato il più veloce del warm-up del GP d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Assen il centauro del Team Ducati Gresini ha fermato i cronometri sul tempo di 1:31.827, precedendo di 0.137 il fratello Marc sulla Ducati ufficiale e di 0.141 Marco Bezzechi sull’Aprilia.

Da sottolineare il fatto che il “93” abbia girato anche con una dura all’anteriore, facendo dei test in ottica gara, viste le temperature piuttosto alte sull’asfalto. In questo contesto, Francesco Bagnaia ha concluso in quarta posizione a 0.197 dal vertice.

Pecco è andato in cerca di feeling nel turno mattutino. I tempi sono indicativi fino a un certo punto, dal momento che la priorità per il piemontese è quella di avere un feeling adeguato sul davanti, che gli permetterebbe di frenare forte e fare la differenza come in passato sul tracciato olandese. Se si dà uno sguardo a quanto accaduto stamane, difficile stabilire se vi sia stato o meno un miglioramento è molto complicato.

Una top-10 in cui va tenuto conto del quinto tempo del francese Fabio Quartararo (Yamaha), distanziato di 0.236 e autore della pole-position ieri. In undicesima posizione, invece, troviamo Franco Morbidelli sulla Ducati VR46 (+0.624) immediatamente davanti al compagno di squadra, Fabio Di Giannantonio (+0.719), ieri quarto nella Sprint davanti a Bagnaia. A seguire, in casa Italia, Enea Bastianini sulla KTM Tech3 in tredicesima posizione e 21° Lorenzo Savadori (Aprilia).