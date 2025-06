MotoGP, Alex Marquez: “Marc e Bagnaia hanno qualcosa di più come passo, perdo troppo nel T1 e T2”

Alex Marquez ha firmato il terzo tempo nelle qualifiche di Assen e partirà dunque in prima fila al via del Gran Premio d’Olanda 2025, decimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team Gresini si è inserito davanti al fratello Marc, con un distacco di 160 millesimi dalla pole position della Yamaha di Fabio Quartararo e alle spalle anche della Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.

“Onestamente il potenziale oggi era inferiore alla prima fila. Stamattina abbiamo provato qualcosa con il set-up che non ha funzionato come speravo, quindi siamo tornati indietro con la moto di ieri per la qualifica e lì mi sono ritrovato bene“, le prime dichiarazioni a caldo del 29enne di Cervera ai microfoni di Sky Sport dopo le prove ufficiali olandesi.

“Oggi sto perdendo troppo nel T1 e nel T2, settori in cui ieri ero forte, quindi proviamo a mettere tutto a posto perché altrimenti soffrirò un po’. Sia Marc che Pecco, come passo soprattutto per la gara lunga, hanno qualcosa in più. Devo imparare come fanno loro i primi due settori per provare a mettermi a posto per domani“, spiega il secondo nel Mondiale.

Sulla scelta della gomma in vista della Sprint e della gara lunga: “Ieri ho fatto solo un giro uscendo dai box con la media perché sono caduto alla prima curva, quindi non l’ho provata bene e sono più orientato verso la soft. Sappiamo che nella gara lunga si può soffrire un po’, ma magari domani con temperature più alte potremmo montare la hard“.