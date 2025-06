MotoGP, Alex Marquez: “Ho spinto subito, mio fratello è camaleontico”

Il copione non cambia. Come già successo ripetutamente nel corso della stagione, Alex Marquez ha ottenuto la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP d’Italia, appuntamento numero nove del Motomondiale 2025 di MotoGP in fase di svolgimento in questo weekend al circuito del Mugello.

Come sempre consistente la prestazione dell’iberico, già secondo dopo la partenza e bravo a sorpassare la Ducati di Francesco Bagnaia, poi terzo classificato, cedendo poi il passo ovviamente al “solito” Marc Marquez, al suo ottavo successo in una gara corta sulle nove a disposizione. Una volta arrivato in zona mista, il centauro del Team Gresini ha commentato quanto fatto.

“Ci ho provato sin dall’inizio – ha detto Alex Marquez -, ho avuto un po’ di problemi al posteriore per gestire il wind spin, poi ho tenuto sotto controllo la pressione dello pneumatico anteriore, però è andata bene. È stato bello lottare in tre appaiati alla prima curva. Forse ho spinto un po’ troppo, in queste condizioni bisogna stare attenti. Sono molto contento di come sia andata questa Sprint, domani ci sarà la gara lunga, speriamo di fare ancora meglio“.

Successivamente ai microfoni di Sky Sport Italia, Marquez ha aggiunto: “È stata una Sprint simile alle altre, ci ho provato. È stato simile ad Aragon: quando ho visto Marc in difficoltà mi sono attivato, ho attaccato Pecco, ma Marc era già lì. Ho dato tutto, ci ho provato, ho perso tempo alla curva cinque nell’attacco di Marc, sapevo che sarebbe stato poi difficile per l’anteriore. Quando ho visto che Pecco stava mollando, ho mollato anche io. Ci abbiamo provato, ma dobbiamo sistemare dei dettagli. Marc fa bene tutto, è difficile lottare con uno così. È camaleontico, cambia ad ogni curva. Ci saranno circuiti in cui saremo vicini, come questo. Ieri ho girato con la media, non abbiamo tanti dati con la soft visto il caldo. Ora dobbiamo analizzare la Sprint, la soft sarà al limite, credo andremo con la media, ma ho avuto un buon passo con entrambe“.