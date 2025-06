MotoGP, Alex Marquez: “Ho dato tutto per la pole, ma Marc qui non si batte. La Sprint Race? Proverò a stargli vicino…”

Alex Marquez sa di avere fatto il massimo possibile dopo aver centrato il secondo posto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz, infatti, il pilota del team Ducati Gresini ce l’ha messa tutta per mettere i bastoni tra le ruote al fratello Marc, ma il Cabroncito con un ultimo giro spaziale ha regolato Alex, lasciando a due decimi dalla pole position.

Marc Marquez ha infatti messo a segno un ottimo 1:45.704 con 260 millesimi di margine sul fratello Alex, mentre completa la prima fila Franco Morbidelli a soli 280 millesimi. Quarta posizione per Francesco Bagnaia a 603 millesimi. quinta per Pedro Acosta a 617 millesimi, sesta per Brad Binder a 629, quindi settima per Fermin Aldeguer a 656. Chiude all’ottavo posto Maverick Vinales a 730 millesimi, quindi nono Fabio Quartararo a 737, mentre completa la top10 Fabio Di Giannantonio a 999.

Al termine della Q2, Alex Marquez ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Penso di avere fatto un ottimo lavoro oggi. Non era facile perché sono caduto nel corso della FP2, una situazione non semplice da gestire. Per fortuna ho capito perché sono caduto, per troppa velocità con la moto che aveva troppo angolo di piega. Ad ogni modo sono arrivato alle qualifiche e ho azzerato tutto. Ho voluto dare tutto quello che avevo in pista, ma so benissimo che qui Marc è più forte di tutti”.

Il pilota spagnolo prosegue nella sua analisi e pensa già alla gara odierna (ore 15.00): “Sapevo che Marc avrebbe potuto fare la pole, per cui ho dato il massimo ma in maniera intelligente, per cui mi tengo stretto questa seconda posizione. La Sprint Race? Penso che molti abbiano a disposizione un passo gara davvero importante, anche le KTM hanno dimostrato di poter andare forte con Acosta e Vinales. Sarà una gara aperta. Quello che dovrò fare io sarà stare più vicino possibile a Marc perchè in quel modo – sorride – sarò lontani dagli altri”.