MotoGP, Alex Marquez già operato alla mano: il ritorno in pista prima delle vacanze?

Alex Marquez è già stato operato alla mano infortunata ieri ad Assen. Il pilota spagnolo, infatti, si era procurato una frattura alla mano sinistra dopo una rovinosa caduta ad oltre 200 chilometri orari nel corso del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, dopo un contatto con Pedro Acosta. Domenica chiusa anzitempo, e per giunta nel modo peggiore e, si potrebbe dire di pari passo, anche sogni di titolo iridato.

Ormai il distacco dal fratello maggiore Marc è diventato amplissimo e questo ko toglie ogni dubbio ad Alex. Ad ogni modo il pilota spagnolo si è già sottoposto ad una operazione per risolvere il problema patito ieri ad Assen con la speranza di tornare in sella nel più breve tempo possibile. Il comunicato del team Ducati Gresini: “L’intervento chirurgico per la frattura sottocapitale del secondo metacarpo della mano sinistra è stato completato con successo. Ulteriori aggiornamenti sul recupero di Alex Marquez seguiranno nei prossimi giorni”.

A questo punto la domanda inevitabile non può che essere sul quando potrà tornare alle gare il pilota classe 1996? Michele Masini, direttore sportivo del team Gresini, rimane ancora sul vago: “L’unica cosa che posso dire è che chiederò ad Alex di prendersi il tempo necessario per recuperare adeguatamente e tornare al nostro livello, quindi al top. Non so come si sentirà tra dieci giorni. Dovremo vedere questa settimana, che sarà fondamentale”.

Cosa propone il calendario del Mondiale MotoGP ora? Dopo un weekend di riposo si tornerà in azione in occasione del Gran Premio di Germania del Sachsenring (11-13 luglio) prima del fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca (18-20 luglio) che anticiperà la pausa estive. A questo punto Alex Marquez è di fronte ad un bivio. Aspettare le vacanze di luglio e tornare in piena forma in occasione del Gran Premio d’Austria del 15-17 agosto, oppure forzare i tempi e provare il recupero-lampo già per Germania o Cechia?