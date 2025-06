MotoGP, Alex Marquez: “Con Bagnaia dietro non ero tranquillo, alla fine ho gestito la mia gara”

Non poteva esserci epilogo diverso per il Gran Premio di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Motomondiale. La vittoria è stata infatti conquistata da Marc Marquez (Ducati Factory), assoluto dominatore del weekend di casa. Lo spagnolo ha condotto sempre in testa la gara e ,con una tranquillità sorprendente, ha ottenuto la quarta vittoria di questa stagione.

Nuovamente in seconda posizione Alex Marquez (+1.107), che con la sua Ducati del Team Gresini, si deve accontentare della seconda piazza dietro al fratello. Terzo posto per Francesco Bagnaia (+2.029) che fa un passo avanti rispetto al risultato negativo della Sprint Race. Il centauro azzurro vede però ancora allontanarsi la testa del Mondiale, ora distante 93 punti.

Quarta posizione per la KTM ufficiale di Pedro Acosta (+7.657) che ha anticipato Franco Morbidelli (VR46 Racing Team,+10.363) e Fermin Aldeguer (Ducati Team Gresini,+11.889). Marc Marquez si dimostra nuovamente imbattibile ed ottiene oggi la settima vittoria ad Aragon. Solo il fratello Alex sembra poter rimanere nella sua scia nella classifica piloti, almeno momentaneamente. Proprio Alex Marquez, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Quando hai dietro un due volte campione del mondo come Bagnaia non sei mai tranquillo. Avevo fatto una buona partenza, nei primi giri avevo qualcosa in più di Marc ma non riuscivo a sorpassarlo”.

“Volevo creare un gap con i piloti di dietro per poi gestire la gara ma Marc non ha spinto ed il mio piano è cambiato. Dopo ho visto che Pecco era attaccato a me, io ho fatto la mia gara e quando mancavano sette giri ho preso dei rischi ulteriori. Le curve 2 e 3 mi riescono particolarmente bene, riesco a fare la differenza. Questo è il mio punto forte ma Marc ha uno stile diverso ed ha più qualità”, ha poi concluso lo spagnolo.