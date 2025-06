MotoGP, Aleix Espargarò correrà ad Assen e poi inizierà l’avventura nel ciclismo

Aleix Espargarò correrà il GP d’Olanda, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena sul circuito di Assen nel weekend del 27-29 aprile. Lo spagnolo sarà in sella alla Honda per la terza volta nel corso di questa stagione, prendendo il posto dell’infortunato Luca Marini: dopo le apparizioni a Jerez e a Silverstone per i GP di Spagna e di Gran Bretagna, l’iberico avrà la possibilità di esibirsi nella ribattezzata Università del Motociclismo prima di intraprendere una nuova avventura.

Aleix Espargarò si appresta infatti a esordire nel ciclismo professionistico, visto che correrà il Giro d’Austria dal 9 al 13 luglio con i colori della Lidl-Trek Future Racing (squadra satellite della formazione World Tour). Prima di cimentarsi con i pedali ai massimi livelli avrà a che fare ancora con un motore, con l’obiettivo di estrarre il massimo dal mezzo che la scuderia giapponese gli metterà a disposizione per questo evento a cui parteciperà con una wild-card.

Nel comunicato stampa diffuso da Honda si legge: “Come nel caso di Nakagami al Mugello, l’obiettivo principale del #41 sarà quello di ottenere il massimo dal weekend piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulla valutazione dei nuovi pezzi“. Il centauro ha dichiarato: “Sarà bello perché la settimana prima di correre in Austria, gareggerò come wildcard in MotoGP in Olanda. Sarà una bella sfida, ma non ho aspettative per il mio debutto ciclistico. Cercherò di imparare il più possibile, aiutare i miei compagni di squadra e, soprattutto, godermi la sofferenza“.