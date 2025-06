MotoGP, Ai Ogura non idoneo per gareggiare ad Aragon

Niente da fare per il giapponese Ai Ogura in vista del week end del GP di Aragon, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Il centauro nipponico del Team Aprilia Trackhouse ha riportato la frattura della testa della tibia durante le prove libere 1 a Silverstone (Gran Bretagna), a causa di una brutta caduta.

Un infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico. Ci si chiedeva se Ogura sarebbe stato in grado di competere nell’appuntamento in Spagna, in considerazione anche del recupero post operatorio. Ebbene, attraverso una nota ufficiale, la squadra ha reso nota la mancata idoneità.

“Ai Ogura si è sottoposto a un’ulteriore valutazione medica questo pomeriggio con il Dott. Juan Monllau, il chirurgo che gli ha eseguito l’intervento chirurgico. Sebbene i progressi nella guarigione siano positivi, purtroppo il parere medico è che Ai non sia ancora sufficientemente guarito da consentirgli di correre nel Gran Premio di Aragona questo fine settimana“, si legge nella nota.

“Pertanto, il Trackhouse MotoGP Team, nel rispetto delle indicazioni mediche, non farà correre Ai Ogura al Motorland, che continuerà invece la sua riabilitazione, con l’obiettivo di tornare in pista al Mugello per il Gran Premio d’Italia, tra due settimane“, viene precisato.