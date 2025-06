Motocross, Andrea Adamo vola in Lettonia per provare a consolidare la leadership iridata in MX2

Archiviata la prima metà di stagione, il Mondiale Motocross 2025 fa tappa in Lettonia questo weekend (da sabato 7 a domenica 8 giugno) per l’undicesimo round dell’anno. Fari puntati nella classe MX2 sulla sfida a tre per il titolo iridato che coinvolge Andrea Adamo, Simon Laengenfelder e Kay de Wolf, pronti a darsi battaglia sulla sabbia di Kegums.

Adamo è reduce da un fine settimana molto solido in Germania, in cui ha vinto il quarto Gran Premio stagionale (su dieci disputati) diventando inoltre il nuovo leader della classifica generale. Il siciliano della KTM sta attraversando un ottimo periodo di forma e dovrà provare a difendere la tabella rossa dagli assalti dei suoi avversari diretti e soprattutto del suo compagno di marca Laengenfelder.

Il tedesco, dopo la strepitosa doppietta di due settimane fa in Francia, ha pagato a caro prezzo il nono posto in gara-2 davanti al pubblico di casa subendo il sorpasso in campionato dell’azzurro. Laengenfelder si trova comunque a soli 3 punti dalla vetta e ha le carte in regola per andare subito al contrattacco, anche se a Kegums potrebbero esaltarsi altri specialisti dei terreni sabbiosi.

In pole position c’è infatti sicuramente De Wolf, olandese dell’Husqvarna che ha guidato a lungo il Mondiale per poi entrare in una spirale negativa di risultati proprio negli ultimi due appuntamenti. Il Campione del Mondo in carica fece doppietta in Lettonia nel 2023 e vinse gara-1 nella scorsa stagione, dovendosi accontentare invece di un nono posto per una caduta in gara-2.

De Wolf va considerato dunque probabilmente il favorito della vigilia per il GP, ma sarà praticamente impossibile colmare del tutto il gap di 31 punti che lo separa dal leader iridato Adamo. Candidati alle posizioni che contano anche Liam Everts, Sacha Coenen, Thibault Benistant, Camden McLellan, Guillem Farres ed il giovane talento romano Valerio Lata.