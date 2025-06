Moto3: Scott Odgen firma il miglior tempo nell’ultimo turno di prove al Mugello, nono Pini

Termina con il miglior tempo di Scott Odgen la terza e ultima sessione di prove libere valida per il GP d’Italia, atto numero nove del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena questa settimana al circuito del Mugello. Buona prestazione per il centauro in forza alla CIP Green Power, capace di attestarsi sul cinquantacinque basso.

Nello specifico il pilota britannico ha fermato il cronometro a 1:55.249, rifilando 0.042 a un consistente David Almansa che, in sella alla Leopard Racing, ha centrato la seconda piazza precedendo Angel Piqueras (FRINSA MT Helmets – MSI), il quale ha strappato la terza posizione con un gap di +0.308 rispetto al leader. Quarto invece Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) con +0.313, mentre David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) ha raccolto la quinta moneta con +0.357.

Leggermente più lontano Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), in questa occasione soltanto ottavo con uno scarto di +0.457, mentre Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) ha ben figurato attestandosi al nono posto con +0.554. Più lontani gli altri rappresentanti italiani: Dennis Foggia (CF MOTO Viel Aspar Team) ha chiuso infatti dodicesimo con +0.845, mentre le Rivacold Snipers Team di Nicola Carraro e Riccardo Rossi si sono posizionate al quattordicesimo e al quindicesimo posto con +0.986. +1.002.

Da menzionare infine Luca Lunetta (DIC58 Squadra Corse), diciassettesimo a +1.067, oltre che Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), ventiduesimo a +1.536. Le qualifiche partiranno alle ore 12:50.