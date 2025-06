Moto3, Rueda vola in FP1 ad Aragon. Pini il primo degli inseguitori, Foggia in top10

José Antonio Rueda mette subito le cose in chiaro e fa il vuoto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo round stagionale del Mondiale Moto3. Il leader del campionato ha messo in mostra un ritmo impressionante nell’ultimo run del turno, fermando il cronometro in 1’58″014 nel suo miglior giro e rifilando quasi un secondo al primo degli inseguitori.

Lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo ha inflitto per la precisione un distacco di 925 millesimi al rookie italiano Guido Pini, molto bravo ad inserirsi in piazza d’onore sull’Husqvarna del team Intact GP. Una prestazione abbastanza incoraggiante per il giovane talento toscano, che ha preceduto in FP1 altri top rider della categoria come David Almansa (3° a 1.090), il debuttante Maximo Quiles (4° a 1.117) e l’altro iberico Adrian Fernandez (5° a 1.324).

L’Italia può sorridere al MotorLand di Alcañiz anche per l’ottavo posto di Dennis Foggia a 1.560 dalla vetta, mentre sono molto più lontani gli altri azzurri: 16° Luca Lunetta, 17° Nicola Carraro, 19° Riccardo Rossi e 20° Stefano Nepa. Nel pomeriggio (ore 13.15) si disputeranno le pre-qualifiche.

CLASSIFICA FP1 GP ARAGON MOTO3 2025

1 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.014 14 15 239.2

2 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1’58.939 13 15 0.925 0.925 240.8

3 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1’59.104 15 15 1.090 0.165 241.3

4 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Viel Aspar Team KTM 1’59.131 11 13 1.117 0.027 239.2

5 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’59.338 12 14 1.324 0.207 240.8

6 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing – BOE KTM 1’59.369 14 14 1.355 0.031 240.2

7 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1’59.428 13 14 1.414 0.059 240.2

8 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Viel Aspar Team KTM 1’59.574 15 15 1.560 0.146 243.5

9 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1’59.582 12 15 1.568 0.008 242.4

10 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing – BOE KTM 1’59.732 12 15 1.718 0.150 237.1

11 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1’59.755 13 13 1.741 0.023 241.8

12 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 2’00.048 13 14 2.034 0.293 239.7

13 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 2’00.143 14 15 2.129 0.095 244.6

14 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’00.194 6 14 2.180 0.051 242.4

15 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 2’00.216 7 15 2.202 0.022 241.8

16 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’00.233 5 14 2.219 0.017 237.6

17 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’00.233 13 15 2.219 241.3

18 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 2’00.243 12 14 2.229 0.010 240.2

19 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’00.708 13 13 2.694 0.465 238.1

20 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’01.221 10 14 3.207 0.513 239.2

21 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 2’01.664 5 14 3.650 0.443 241.3

22 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2’01.667 10 10 3.653 0.003 240.2

23 32 Vicente PEREZ SPA LEVELUP-MTA KTM 2’01.831 9 12 3.817 0.164 237.1

24 89 Marcos URIARTE SPA GRYD – Mlav Racing HONDA 2’02.202 10 11 4.188 0.371 238.6

25 8 Eddie O’SHEA GBR GRYD – Mlav Racing HONDA 2’02.349 10 11 4.335 0.147 239.7