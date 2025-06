Moto3: Rueda insegue la sesta vittoria, Lunetta cerca il secondo podio consecutivo

Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, la Moto3 si sposta ad Aragon, in Spagna, per l’ottavo appuntamento del Motomondiale 2025. Si tratta del secondo circuito spagnolo di quest’anno, dopo il weekend affrontato ad Jerez. Il GP britannico è stato conquistato da un fantastico Josè Antonio Rueda che, partito in ultima posizione a causa di una penalizzazione, è comunque riuscito ad ottenere il suo quinto successo stagionale.

Lo spagnolo sembra assolutamente imbattibile ed ha ulteriormente allungato nella classifica piloti; ora possiede un vantaggio di ben 44 punti dal suo connazionale Angel Piqueras (MT Helmets-MSI), reduce dalla caduta di Silverstone. Ad Aragon, nella pista di casa, il pilota della Red Bull KTM Ajo cercherà nuovamente la vittoria, già arrivata nel 2024 quando, da rookie, conquisto il primo successo della carriera nella classe più leggera.

I suoi avversari sembrano pian piano inchinarsi al suo strapotere ma Angel Piqueras sarà sicuramente costretto a reagire, in un circuito a lui non congeniale. Anche l’australiano Joel Kelso (LEVEL-UP MTA), terzo in classifica con 77 punti, è chiamato ad una reazione dopo la caduta di Silverstone. Potrebbe essere un weekend positivo anche per Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) tornato finalmente sul podio nel Gran Premio precedente.

L’azzurro deve essere capace di bissare la sua performance, in un circuito che l’anno scorso gli regalò un ottimo terzo posto. Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) è invece reduce da un incoraggiante settimo posto, il secondo della sua stagione. Il rookie italiano deve cercare di dare continuità ai suoi risultati e magari sfruttare le occasioni che potrebbero presentarsi.

Rueda quindi sembra nuovamente favorito per il Gran Premio di Aragon, che potrebbe rappresentare una spaccatura decisiva nella classifica Mondiale. Vedremo chi riuscirà a tenere il ritmo dello spagnolo già nella prima manche di prove libere che verranno disputate venerdì 6 giugno alle ore 9.00.