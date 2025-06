Moto3, Rueda firma la pole position ad Assen. Settimo Guido Pini migliore degli italiani

Si sono appena concluse le qualifiche della Moto3 valide per il Gran Premio di Olanda, decimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito di Assen, al termine del Q2, la migliore prestazione è stata realizzata da Josè Antonio Rueda con il crono di 1:39:757, nuovo record della pista. Lo spagnolo leader del Mondiale, in sella alla sua Red Bull KTM Ajo, punterà domenica a guadagnare punti importanti per il titolo.

Secondo posto per il suo compagno di squadra e connazionale Alvaro Carpe, che si ferma a soli 41 millesimi dalla pole position. Completa la prima fila David Almansa (Leopard Racing) che accumula un ritardo di 66 millesimi dalla testa. Più staccato il giapponese Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia) che apre la seconda fila a 197 millesimi da Rueda.

Subito dietro l’altro pilota nipponico Ryusei Yamanaka (MT Helmets-MSI) che guadagna la quinta piazza (+0.336). Sesto Maximo Quiles (CFMOTO Viel Aspar Team,+0.397) che, partito dal Q1, riesce ad ottenere una preziosa casella in vista di domenica. Settima posizione per il primo degli italiani Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che si ferma a 464 millesimi dalla testa.

Il rookie azzurro, vittima di una caduta negli ultimi minuti, non è riuscito a migliorare il suo tempo. Nono invece Dennis Foggia (CFMOTO Viel Aspar Team,+0.586), seguito da Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team,+0.680) undicesimo e da Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team,+0.716) dodicesimo. Solo diciottesimo Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse,+1.179). Concludono la griglia italiana Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse) in 19esima piazza e Leonardo Abruzzo (GRYD-Mlav Racing) 24esimo.