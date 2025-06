Moto3, Rueda fa il vuoto nel primo turno di prove al Mugello. Benissimo Guido Pini

Il weekend del Mugello si apre nel segno di Josè Antonio Rueda. Il pilota spagnolo, già in versione extra lusso, ha dominato in lungo ed in largo la prima sessione di prove libere valida per il GP d’Italia, appuntamento numero nove del Motomondiale 2025 di Moto3. Grande prestazione per il centauro in sella alla KTM, unico del lotto a scendere sotto la soglia del minuto e cinquantacinque mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni in vista dei prossimi turni.

Nello specifico l’iberico ha fermato il cronometro in 1:55.924, precedendo di addirittura di 0.724 la CIP Green Power di Scott Odgen, secondo davanti ad un battagliero David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), terzo a 0.794 dal leader. Parte bene anche Guido Pini: il rookie azzurro, compagno di squadra di Munoz, ha infatti firmato il quarto tempo, con uno scarto di 0.808.

Quinta piazza poi per Ryusei Yamanaka (FRINSA MT HELMETS – MSI) a 0.833, arginando David Almansa (Leopard Racing), sesto a 0.844, Dennis Foggia (CFMOTO Viel Aspar Team), settimo a 0.904, Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), ottavo a 0.915, e Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team), nono a 0.918.

In top 14 anche Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), quattordicesimo a 1.123, fuori, invece, Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), diciottesimo a 1.399, e Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), ventunesimo a 1.680. Angel Piqueras (FRINSA MT Helmets – MSI), secondo nella classifica piloti, si è dovuto accontentare della tredicesima moneta con un ritardo di 1.118.