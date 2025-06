Moto3, Quiles brucia Carpe al fotofinish e vince la sua prima gara al Mugello. Foggia sul podio

Maximo Quiles si conferma un nuovo protagonista assoluto della categoria e vince in volata il Gran Premio d’Italia 2025, nono round stagionale del Mondiale Moto3. Al Mugello è andata in scena una gara di gruppo, per il forte effetto scia sul rettilineo principale, con una marea di sorpassi mozzafiato e contatti che hanno provocato anche tante cadute.

Il giovanissimo rookie spagnolo del team Aspar, al terzo podio consecutivo dopo i secondi posti di Silverstone e Aragon, ha conquistato la prima vittoria della carriera nel Motomondiale (alla sua quinta gara) battendo al fotofinish per 6 millesimi l’altro debuttante iberico del team Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe, che ha sfiorato dunque il suo primo successo in Moto3.

Entrambi hanno superato all’ultima curva il redivivo padrone di casa italiano Dennis Foggia (team Aspar), che ha chiuso terzo a 66 millesimi dal compagno di squadra Quiles tornando sul podio a quasi tre anni di distanza dall’ultima volta (Thailandia 2022). Buon quarto posto in ottica iridata per il leader del campionato Josè Antonio Rueda, in una pazza domenica in cui rischiava di perdere tanti punti dai suoi avversari diretti.

Gli altri azzurri in zona punti sono Nicola Carraro 11° e Stefano Nepa 14°, ma c’è grande delusione per il ritiro di Luca Lunetta e Guido Pini, caduti incolpevolmente dopo contatti con altri piloti mentre si stavano giocando il podio nel gruppone di testa. Con questo risultato, Rueda resta saldamente in vetta alla classifica generale con un vantaggio di 56 punti su Piqueras, 57 su Carpe, 69 su Kelso, 77 su Quiles, 85 su Furusato, 99 su Lunetta e 100 su Muñoz.

CLASSIFICA GP ITALIA MOTO3 2025

1 25 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 33’17.697 160.6

2 20 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 33’17.703 160.6 0.006

3 16 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 33’17.763 160.6 0.066

4 13 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 33’17.799 160.6 0.102

5 11 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 33’17.909 160.6 0.212

6 10 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 33’18.009 160.6 0.312

7 9 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 33’18.123 160.6 0.426

8 8 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 33’18.145 160.6 0.448

9 7 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 33’18.247 160.6 0.550

10 6 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 33’18.939 160.5 1.242

11 5 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 33’20.683 160.4 2.986

12 4 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 33’25.745 160.2 8.048

13 3 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 33’28.166 159.8 10.469

14 2 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 33’28.201 159.8 10.504

15 1 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing – BOE KTM 33’28.508 159.8 10.811

16 89 Marcos URIARTE SPA LEVELUP-MTA KTM 33’28.515 159.8 10.818

17 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 33’29.047 159.7 11.350

18 8 Eddie O’SHEA GBR GRYD – Mlav Racing HONDA 33’33.824 159.3 16.127

19 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 33’34.179 159.3 16.482

Non classificati

94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 19’40.062 160.0 7 laps

58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 15’45.115 159.8 9 laps

31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 15’45.157 159.8 9 laps

22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 4’02.147 155.9 15 laps

54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’06.654 149.0 16 laps

21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing – BOE KTM 2’06.703 149.0 16 laps

32 Vicente PEREZ SPA GRYD – Mlav Racing HONDA 2’07.023 148.6 16 laps