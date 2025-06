Moto3, poker spagnolo nella FP2 di Assen. L’Italia risponde con 3 piloti nella top10

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025, si trasforma in un vero e proprio festival spagnolo. Sul tracciato di Assen, baciato dal sole e temperature miti, infatti, i piloti iberici hanno monopolizzato le prime quattro posizioni, confermandosi i grandi favoriti anche in vista della giornata odierna per quanto riguarda le qualifiche, e di domani in ottica gara.

Il miglior tempo della FP2 porta la firma di David Almansa (Honda Leopard) con il tempo di 1:40.259 davanti ai connazionali Adrian Fernandez (Honda Leopard) e José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) entrambi a 226 millesimi. Il leader della classifica generale, come suo solito, ha scelto di mettere in scena una serie di giri in crescendo, confermandosi come il grande favorito anche per la gara di domani. Quarta posizione per l’ennesimo spagnolo, Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 261 millesimi dalla vetta, mentre è quinto l’australiano Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) a 269.

Il primo degli italiani è Luca Lunetta (Honda SIC58) che centra la sesta posizione a poco meno di 3 decimi da Almansa (+0.296), quindi è settimo lo spagnolo Maximo Quiles (CFMoto Aspar) a 299. Ottava posizione per Stefano Nepa (Honda SIC58) a 328 millesimi dalla vetta, quindi nona per un altro italiano, Dennis Foggia (CFMoto Aspar) a 584, mentre completa la top10 il thailandese Tatchakorn Buasri (Honda Asia) a 635.

Si ferma in 15a posizione Guido Pini (KTM IntactGP) con un distacco di 891 millesimi, quindi 20° Nicola Carraro (Honda Snipers) a 1.150, davanti a Leonardo Abruzzo (Honda GRYD) 21° a 1.245 e Riccardo Rossi (Honda Snipers) 22° a 1.351. Sorprende in negativo la prestazione dello spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) che non va oltre la 24a posizione a 1.656 da Almansa.

A questo punto la classe più leggera si prepara per le attesissime qualifiche che prenderanno il via alle ore 12.50 e andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domani che, come tradizione scatterà alle ore 11.00.