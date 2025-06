Moto3, Muñoz supera Quiles all’ultima curva e trova la prima vittoria ad Aragon. Lunetta a ridosso del podio

Dopo nove podi senza mai riuscire a salire sul gradino più alto, David Muñoz si sblocca al MotorLand di Alcañiz e vince in volata il Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo round stagionale del Mondiale Moto3. Primo successo in carriera nella categoria iridata per il diciannovenne spagnolo del team Intact GP, che trova finalmente un acuto dopo una prima parte di campionato con pochi alti e tanti bassi.

Muñoz ha disputato una corsa da protagonista nel gruppo di testa, trovandosi poi in una situazione ottimale per il giro conclusivo ed effettuando il sorpasso decisivo per la vittoria proprio all’ultima staccata, beffando per soli 50 millesimi il talentuoso rookie iberico Maximo Quiles (team Aspar), che deve dunque rimandare l’appuntamento con il primo trionfo in Moto3.

Podio completato da un altro debuttante spagnolo, Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), che ha difeso strenuamente la terza posizione nel finale dagli attacchi delle Honda guidate dal connazionale David Almansa (Leopard) e dall’azzurro Luca Lunetta (team SIC58), rispettivamente quarto e quinto al traguardo. Da segnalare per la corsa al titolo il deludente ottavo posto del leader Josè Antonio Rueda, penalizzato da un errore all’inizio dell’ultimo giro, anche se il suo primo inseguitore in campionato Angel Piqueras non ne ha approfittato del tutto arrivando 6°.

Con questo risultato, Rueda resta saldamente in vetta alla classifica generale del Mondiale Moto3 con un vantaggio di 52 punti su Piqueras, 63 su Kelso, 64 su Carpe, 82 su Furusato, 86 su Lunetta, 88 su Fernandez, 89 su Quiles, 93 su Almansa e 98 su Muñoz.

CLASSIFICA GP ARAGON MOTO3 2025

1 25 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 33’33.745 154.2

2 20 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Viel Aspar Team KTM 33’33.795 154.2 0.050

3 16 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 33’34.126 154.2 0.381

4 13 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 33’34.204 154.2 0.459

5 11 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 33’34.381 154.2 0.636

6 10 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 33’34.435 154.2 0.690

7 9 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 33’34.484 154.2 0.739

8 8 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 33’34.605 154.2 0.860

9 7 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 33’34.905 154.2 1.160

10 6 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing – BOE KTM 33’35.474 154.1 1.729

11 5 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 33’37.384 154.0 3.639

12 4 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 33’40.262 153.7 6.517

13 3 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 33’40.326 153.7 6.581

14 2 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing – BOE KTM 33’40.998 153.7 7.253

15 1 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Viel Aspar Team KTM 33’49.194 153.1 15.449

16 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 33’56.484 152.5 22.739

17 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 33’56.605 152.5 22.860

18 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 33’57.160 152.5 23.415

19 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 33’57.276 152.5 23.531

20 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 34’00.432 152.2 26.687

21 8 Eddie O’SHEA GBR GRYD – Mlav Racing HONDA 34’03.385 152.0 29.640

22 32 Vicente PEREZ SPA LEVELUP-MTA KTM 34’22.522 150.6 48.777

23 89 Marcos URIARTE SPA GRYD – Mlav Racing HONDA 34’51.456 139.8 1 lap

Non classificati

82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 33’52.695 107.8 5 laps

12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 14’49.794 143.7 10 laps