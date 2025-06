Moto3, Luca Lunetta il più veloce delle pre-qualifiche ad Assen! Foggia e Riccardo Rossi in top-10

È arrivato il verdetto delle pre-qualifiche del GP d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Nella minima cilindrata i piloti sono stati impegnati in un turno molto convulso dove anche il traffico in pista ha finito per fare la differenza. Bravissimo Luca Lunetta, al termine di questo turno,

A svettare col crono di 1:40.053 il pilota italiano, in sella alla Honda SIC58 Squadra Corsa, a precedere di 0.209 lo spagnolo David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e di 0.392 l’australiano Joel Kelso (LEVELUP – MTA). Grande riscontro per il centauro nostrano, che ha trovato fin da subito il feeling sulla pista oranje.

A completare la top-5 troviamo il leader della classifica mondiale, lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), distanziato di 0.402, e l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Ajo) a 0.409. L’iberico sta provando a ritrovare il filo del discorso interrotto, dopo aver fatto fatica nelle ultime uscite.

Pre-qualifiche confortanti per i piloti italiani, visto che troviamo altri due rappresentanti del Bel Paese: Dennis Foggia ha terminato in ottava piazza a 0.580 sulla KTM CFMOTO Aspar Team, mentre Riccardo Rossi ha concluso 10° sulla Honda Rivacold Snipers Team a 0.591. Appena fuori dalla qualificazione alla Q2 Stefano Nepa, che sulla Honda Sic Squadra Corse si è classificato 15° a 0.719.