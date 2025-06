Moto3, Luca Lunetta è terzo nella FP2 di Aragon. Almansa vola con il nuovo record e precede Quiles

Doppietta spagnola sulla pista di casa. David Almansa, infatti, ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025, precedendo il connazionale Maximo Quiles, mentre è ottimo terzo il nostro Luca Lunetta. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz già baciato dal sole e temperature di 21° per quanto riguarda l’atmosfera e 30° l’asfalto, abbiamo vissuto un turno lineare con i piloti che hanno spinto al massimo, andando anche a ritoccare il record della pista. Festival spagnolo sulla pista di casa con ben 7 rappresentanti nelle prime 11 posizioni.

David Almansa (Honda Leopard) come detto ha stampato un ottimo 1:56.922, primo ad abbattere il muro dell’1:57, precedendo per 127 millesimi il connazionale Maximo Quiles (CFMoto Aspar) sempre più protagonista della classe più leggera, mentre è terzo Luca Lunetta (Honda SIC58) a 157 confermando il suo feeling con la pista di Aragon. Quarta posizione per un altro padrone di casa, Adrian Fernandez (Honda Leopard), a 413 millesimi dalla vetta, quinta per il connazionale e leader della classifica generale José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 680, mentre è sesto l’ennesimo iberico, David Munoz (KTM Intact GP), a 687.

Chiude in settima posizione il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 899 millesimi, ottava per l’australiano Joel Kelso (KTM MTA) a 946, quindi nono il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 1.041, mentre completa la top10 l’ennesimo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 1.154. Undicesimo il suo connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 1.230, davanti al giapponese Taiyo Furusato (Honda Asia) a 1.376, mentre è 13° Stefano Nepa (Honda SIC58) a 1.396.

Gli altri italiani: chiude in 17a posizione Nicola Carraro (Honda Snipers) a 1.773, quindi 18° Guido Pini (KTM IntactGP) a 1.814, mentre è 21° Dennis Foggia (CFMoto Aspar) a 2.226, con Riccardo Rossi (Honda Snipers) 23° a 2.364.