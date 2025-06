Moto3, le prime parole di Luca Lunetta dopo l’incidente ad Assen: “Poteva andare peggio…”

È stata una domenica anche di preoccupazione ad Assen (Paesi Bassi), sede del decimo appuntamento del Motomondiale 2025. Nel corso del penultimo giro della gara di Moto3, Luca Lunetta (Honda Team SIC58) è stato protagonista di un brutto incidente e per un momento si è temuto il peggio per la dinamica.

Lunetta, nella percorrenza della nota chicane prima del rettilineo dei box della pista olandese, ha toccato la ruota anteriore della moto di Alvaro Carpe, finendo a terra in traiettoria e venendo investito dalle moto di Taiyo Furusato e di Adrian Fernandez, caduti anche loro senza conseguenze particolari. Il centauro romano ha subìto la frattura della tibia e del perone della gamba destra. Trasportato all’ospedale di Groningen, verrà operato in Olanda vista l’entità della lesione.

Lunetta, comunque, ha voluto rivolgere un pensiero a chi è stato scioccato dal crash. Attraverso un post su Instagram, il pilota nostrano ha voluto informare sulle sue condizioni: “A volte le gare sanno essere davvero crudeli. La fortuna in questo momento non gira dalla mia parte, ma uscire dall’incidente di oggi con ‘solo’ una frattura pluriframmentaria alla gamba è comunque il male minore rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere. Voglio ringraziare di cuore il team per tutto il lavoro svolto durante il weekend, la mia famiglia, tutte le persone che lavorano con me, tutti quelli che mi hanno scritto messaggi, i marshall in pista e i medici del circuito, che sono stati davvero impeccabili. Torneremo più forti di prima…“.

I tempi di recupero, vista la serietà dell’infortunio, sono da valutare e dipenderanno anche dalla riabilitazione che Lunetta dovrà affrontare.